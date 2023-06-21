البنك المركزي: 7 أيام إجازة للبنوك بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتي يوم الاثنين 3 يوليو 2023، بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة البنوك

وقال البنك المركزي في بيان له:” يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.