البنك المركزي: 639.79 مليار جنيه قيمة تسويات غرفة مقاصة الشيكات خلال الربع الأول

سجلت قيمة التسويات بغرفة مقاصة الشيكات حوالي 639.798 مليار جنيه لنحو 2.56 مليون عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لآخر بيانات أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وبلغت عدد العمليات 2.56 عملية، وسجلت نسبة النمو الشهري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (يناير، فبراير، مارس) نحو 20%، 19%، 12% على التوالي.

غرفة مقاصة الشيكات



يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو فقط حاليًا، داخل جمهوريه مصر العربية والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجه المشاكل المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًا.

يسعى البنك المركزي المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين

الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانيه إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.