البنك المركزي: 62.6 مليار دولار حجم معاملات الإنتربنك الدولاري خلال السنة المالية 2021-2022

كشف البنك المركزي أن عدد عمليات التحويلات المصرفية المنفذة بالعملة الأجنبية( عمليات

بيانات التحويلات المصرفية بالجنيه المصري

الدولاري) وفقا لنظام (Fin-Copy) بلغت 16.2 ألف عملية قيمتها 62.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2022.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي سجلت بيانات التحويلات المصرفية بالجنيه المصري والمنفذة بنظام التسوية اللحظية انخفاضا قي عدد الرسائل خلال الفترة لتبلغ 2.6 مليون رسالة، وارتفعت هذه الرسائل لتبلغ 76997 مليار جنيه.

العمليات بالعملة الأجنبية

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحويلات تشمل البنوك والعملاء وعكليات أذون الخزانة ومصر للمقاصة والمحول القومي، بالإضافة إلى عمليات الكوريدور والإيداعات لأغراض السياسة النقدية.

ويعد الإنتربنك نظام نقدى تلتزم البنوك الموجودة فى الدول المُطبقة له بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها، وذلك من خلال التواصل اليومى بين البنوك، بحيث يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات فى البنوك فى ذلك اليوم.