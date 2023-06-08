البنك المركزي: 6.4 مليار جنيه قيمة المعاملات عبر «إنستا باي» حتى يونيو 2022

بلغت قيمة المعاملات عبر

منظومة المدفوعات اللحظية

تطبيق InstaPay ( انستا باي) 6.4 مليار جنيه منذ إطلاق المنظومة في مارس 2022، حتى 30 يونيو 2022 لأكثر من 1.3 مليون معاملة.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي كان أنشأ منظومة المدفوعات اللحظية ( Istantat Payment Network) والتي تهدف إلى تمكين العملاء من تنفيذ المعاملات المالية سواء التحويل أو الشراء لحظيا من وإلى مختلف أدوات الدفع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم إطلاق المنظومة في مارس 2022 بمشاركة 11 بنكا على المنظومة، وتسجيل أكثر من 500 ألف ششخصأكثر من 500 ألف شخص.

وكانت المنظومة الوطنية لشبكة الدفوعات اللحظية، تطبيق

من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية.​

وتوفر شبكة المدفوعات اللحظية، التحويل اللحظي، الاستعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، بالإضافة إلى خدمات التبرعات، وتقدم خدماتها بدون رسوم حتى نهاية 2023.