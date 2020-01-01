البنك المركزي: 6.3 مليار جنيه زيادة في قروض البنوك خلال أكتوبر 2019

ارتفعت قروض البنوك المصرية للعملاء بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نجو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وقال البنك المركزي إن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 484.05 مليار جنيه سبتمبر السابق عليه .

وبلغت قروض الحكومة بالعملة المحلية 241.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 244.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بينما سجلت القروض للحكومة بالعملات الأجنبية 243.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 239.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

بينما سجلت القروض غير الحكومية نحو 1.329 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.323 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وفقًا لنشرة البنك المركزي .

وارتفعت القروض غير الحكومية بالعملة المحلية 1.066 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.058 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وبلغت قروض قطاع الزراعة بالعملة المحلية نحو 21.04 مليار جنيه خلال أكتوبر، بينما سجلت قروض الصناعة نحو 298.4 مليار جنيه، وقروض قطاع التجارة 126.8 مليار جنيه، والخدمات نحو 252 مليار جنيه .

على مستوى التمويلات بالعملات الأجنبية فقد سجلت القروض الموجهة للزراعة نحو 2.3 مليار جنيه والصناعة نحو 130.7 مليار جنيه والتجارة نحو 16.3 مليار جنيه والخدمات 99.3 مليار جنيه .

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرتين لقطاعي الصناعة والإسكان المتوسط بقيمة 100 مليار جنيه و50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة لتنشيط القطاعين وزيادة التمويلات الموجهة للأنشطة الاقتصادية .

ويسعى البنك المركزي الفترة المقبلة لتنشيط تمويلات البنوك تزامنًا مع انخفاض الفائدة لأقل مستوى منذ تعويم العملة المحلية .