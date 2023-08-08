البنك المركزي: 59.1 مليار جنيه قيمة عمليات محافظ الهاتف المحمول بنهاية سبتمبر 2022

بلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال سبتمبر الماضي نحو 48.5 مليون عملية، بقيمة تقدر بنحو 59.1 مليار جنيه، فيما وصل عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 29 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2022، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وذكر « » أنه تم نشر نحو 631 رمز استجابة سريع QR Code او طلب دفع للتحصيل الإلكتروني «R2P» مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواءً من خلال الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي إن عدد البنوك الحاصلة على ترخيص إصدار إصدار بطاقات تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية ميزة وصل إلى 28 بنك في جمهورية مصر العربية، وقد أصدر 25 بنك عدد 30 مليون بطاقة تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية ميزة حتى نهاية سبتمبر 2022.