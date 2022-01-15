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البنك المركزي: 55.5 مليار دولار قيمة التسويات اللحظية بالعملة الأمريكية في 5 شهور

خلال 5 شهور منذ إطلاق النظام في مارس 2021
أحمد البطران 5:44 م, السبت, 15 يناير 22 5:44 م, السبت, 15 يناير 22

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كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري لعام 2020 عن تسجيل قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة الأمريكية عبر نظام التسوية اللحظية 55.5 مليار دولار خلال 5 شهور من إطلاق النظام في مارس 2021 .

 وقال البنك المركزي إنه في إطار تطوير البنية التحتية للمعاملات الرقمية وسوق المال فقد تم الانتهاء من تطوير نظام التسوية اللحظية وتم إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات الذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل مصر بالعملات الأجنبية بجانب عملة الجنيه المصري.

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ويعد نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي العماد الأساسي لنظام الدفع القومي حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري

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بقلم أحمد البطران

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