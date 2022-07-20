البنك المركزي: 52 تريليون جنيه حجم التسويات اللحظية خلال النصف الأول العام

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالجنيه المصري على نظام التسوية اللحظية بلغ 52.181 تريليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ذلك من خلال 1.447 مليون عملية.

وقال التقرير إن إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالجنيه المصري على نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغ 66.046 تريليون جنيه خلال عام 2021، ذلك من خلال 2.844 مليون عملية.​​

يذكر أن البنك المركزي المصري بدأ العمل بنظام التسوية اللحظية في 15 مارس 2009.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.