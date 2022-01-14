البنك المركزي: 507.6 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية يونيو 2021

4 قطاعات تستحوذ على 58% من التسهيلات الائتمانية

أفاد البنك المركزي بأن سجل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل 507.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل نمو 19% عن العام السابق له.

وأضاف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 عبر موقعه الإلكتروني، أن تلك التسهيلات الممنوحة تركزت في 16 قطاعا اقتصاديا تتصدرها 4 قطاعات بنسبة 58%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد و البناء استحوذ على نسبة 22% من حجم التسهيلات فيما استحوذ قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات على 16.2%.

وجاء قطاع الحديد والصلب ثالثا بنسبة 10.35% بينما استحوذ قطاع التنمية العقارية على 9.5 % .