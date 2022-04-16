البنك المركزي: 5.7 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية يناير 2022

أفاد التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم السبت، أن قيمة فئات النقد المصدر ارتفعت بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، لتصل إلى 753.5 مليار جنيه، مقابل 747.7 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، كما ارتفعت النسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38% من 11.29% خلال الفترة نفسها، ويقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقًا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البنك المركزي أن أغلب الزيادة فى النقود من فئتي 200 و100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 504.162 مليار جنيه بنهاية يناير، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه على مايو، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 202.035 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

بينما ارتفعت قيمة النقد المطبوع من فئة 50 جنيهًا بنحو 878 مليون جنيه، مسجلة 29.3 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 28.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما تراجعت من فئة 20 جنيهًا بقيمة 63 مليون جنيه لتصل إلى 7.3 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة 10 جنيهات 4.2 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل4.3 مليار بنهاية ديسمبر.

في سياق متصل ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية يناير، مسجلًا قيمة 754.3 مليار جنيه، مقابل 748.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.