البنك المركزي: 5.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير وفبراير

قال البنك المركزي أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوى بلغ 33.6% .

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي التحويلات خلال الشهرين بلغت 5.2 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق.

وأشار إلى أن الزيادة جاءت محصلة لارتفاع التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

وكذا ارتفاعها بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن المركزي أن التحويلات خلال 2019 ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

وقال المركزي إن الزيادة خلال 2019 تأتي نتيجة ارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الفترة يوليو/ديسمبر 2019 بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018).

