بنـــوك

البنك المركزي: 5.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير وفبراير

بنمو سنوي 33.6%
سيد بدر 11:23 ص, الخميس, 16 أبريل 20 11:23 ص, الخميس, 16 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوى بلغ 33.6% .

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي التحويلات خلال الشهرين بلغت 5.2 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق.

وأشار إلى أن الزيادة جاءت محصلة لارتفاع التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6  مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

وكذا ارتفاعها بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن المركزي أن التحويلات خلال 2019 ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

وقال المركزي إن الزيادة خلال 2019 تأتي نتيجة ارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الفترة يوليو/ديسمبر 2019 بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018). 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

البنك المركزي يعلن استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنهاية مارس عند 1.9%

سيد بدر 2:47 م, الخميس, 9 أبريل 20

بنك مصر يعلن قنوات التواصل لتقديم طلبات الاستثناء من مبادرة تأجيل أقساط القروض

سيد بدر 11:35 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

أشرف القاضي : «المركزي» يفتح صفحة جديدة مع عملاء القائمة السلبية ويخفف الأعباء عن الجادين

سيد بدر 11:28 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

البنك المركزي يكشف تفاصيل تغير الاحتياطي النقدي (جراف)

سيد بدر 10:55 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

البنك المركزي يكشف تفاصيل إلغاء القوائم السلبية للعملاء غير المنتظمين (مستند)

سيد بدر 1:19 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

«رب ضارة نافعة».. «ميزة» تستفيد من أزمة كورونا وتعزز حملات التحذير من «الكاش»

سيد بدر 11:05 ص, الأحد, 5 أبريل 20