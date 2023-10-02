البنك المركزي: 46.1 مليار دولار ديون الدول العربية على مصر بنهاية مارس

سجل إجمالي الديون المستحقة على مصر لصالح الدول العربية نحو 46.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو من عام 2022 حتي مارس 2023.



وحلت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة، بحسب تقرير «وضع الدين الخارجي» الصادر عن البنك المركزي، مشكلة ما نسبته 12.7% من إجمالي ديون الدول العربية، تلتها السعودية بنحو 7.6%، ثم الكويت بـ 4.3% وقطر 2.5%.



ديون المؤسسات متعددة الأطراف

وعلى الجهة الأخرى، بلغ إجمالي مستحقات مؤسسات التمويل متعددة الأطراف نحو 52.7 مليار دولار مسجلة ارتفاع قدره 1.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فيما سجلت اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) نحو 5.5 مليار دولار.



وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022.



وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.



يُذكر أن وزارة التخطيط، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، تراجع الدين خلال الربع الثاني بنحو حوالي 633 مليون دولار، لينخفض إلى 164.7 مليار دولار مقابل 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2023.