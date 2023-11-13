البنك المركزي: 42.5 مليار دولار ديون مستحقة لصالح الدول العربية

كشف البنك المركزي المصري ،في أحدث بيان صادر عنه، أن حجم الديون المستحقة لصالح الدول العربية بلغت 42.5 مليار دولار وذلك بنهاية ديسمبر 2022.

وأضاف المركزي أن رصيد المديونية المستحقة تمثل أغلبها في كل من الإمارات العربية المتحدة بنحو 18.5 مليار دولار بحصة 11.4% من إجمالي الدين الخارجي .

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنحو 12.3 مليار دولار بحصة 7.7% ، ثم الكويت بنحو 6.1 مليار دولار وبحصة 3.8% ، وقطر بنحو 4 مليار دولار بحصة 2.5% من إجمالي الدين الخارجي.

وتشير بيانات الدين الخارجي في نهاية ديسمبر 2022 وفقا لآجال الاستحقاق الأصلية إلى أن الديون طويلة الأجل بلغت 132.7 مليار دولار كما بلغت الديون قصيرة الأجل 30.2 مليار دولار ليسجل رصيد الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2022 نحو 162.9 مليار دولار .