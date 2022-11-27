البنك المركزي: 40.3 مليار دولار حجم الديون الخليجية بنهاية يوليو

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر للدول الخليجية، بلغت 40.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2022.

وأظهر التقرير الذي أصدره البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذت على نسبة 11.7% من إجمالي الديون الخارجية.

وأضاف التقرير أن الديون المستحقة على مصر للمملكة العربية السعودية تمثل 7.9% من اجمالي الديون الخارجية، بالإضافة إلي 3.9% ديون مستحقة لدولة الكويت، و نسبة 1.9% لصالح قطر.

وكانت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي كانت قد كشفت عن أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 26.3 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المالية 2021-2022، مشيرة إلى أن الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي.