البنك المركزي: 4.4 تريليون جنيه إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية بالقطاع المصرفي إلى 4.372 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2023، مقابل 4.285 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق، بزيادة 86.956 مليار جنيه خلال شهر، حسبما جاء في

التسهيلات الإئتمانية بالقطاع المصرفي المصري

وتنقسم التسهيلات الإئتمانية إلى تسهيلات موجهه إلى

والقطاع الغير حكومي، وسجلت التسهيلات الإئتمانية الموجهه للقطاع الحكومي 1.793 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.735 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق، أي بزيادة قدرها 58.389 مليار جنيه، ومنها 979 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية حكومية بالعملة المحلية، و814 تسهيلات إئتمانية للقطاع الحكومي بالعملات الأجنبية.

وفيما يخص التسهيلات الإئتمانية للقطاع الغير حكومي، فسجلت 2.578 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 2.549 تريليون جنيه الشهر السابق له.

وتنقسم التسهيلات الإئتمانية للقطاع الغير حكومي إلى أرصدة بالعملة المحلية، والتي بلغت 2.137 تريليون جنيه، موجهه لقطاع الأعمال الخاص الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، وأرصدة بالعملات الأجنبية والتي بلغت 440.827 مليار جنيه، موجهه لقطاع الأعمال الخاص لنفس المجالات سالفة الذكر.

البنك المركزي المصري

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك إلى 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بزيادة نحو 116.9 مليار جنيه.