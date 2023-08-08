البنك المركزي: 4.3 مليون معاملة لحظية عبر «إنستاباي» حتى نهاية سبتمبر 2022

سجل عدد المعاملات التي تمت عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية IPN، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، نحو 4.3 مليون معاملة تحويل لحظية بقيمة 23.4 مليار جنيه وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022.

وتعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية «IPN» التي تم إطلاقها في مارس 2022 من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري.

وصُممت هذه المنظومة، بحسب « » لتكون بديل كامل للمدفوعات النقدية ولإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.



محافظ الهاتف المحمول



بلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال سبتمبر الماضي نحو 48.5 مليون عملية، بقيمة تقدر بنحو 59.1 مليار جنيه، فيما وصل عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 29 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2022.

وذكر «المركزي» أنه تم نشر نحو 631 رمز استجابة سريع QR Code او طلب دفع للتحصيل الإلكتروني «R2P» مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواءً من خلال الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.