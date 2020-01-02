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البنك المركزي: 35 مليار جنيه زيادة في ودائع العملة المحلية بالمصارف خلال شهر

سجلت 2.9 تريليون جنيه تقريبا
سيد بدر 8:53 م, الخميس, 2 يناير 20 8:53 م, الخميس, 2 يناير 20

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أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن ودائع العملة المحلية بالبنوك المصري ارتفعت لنحو 2.888 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.853 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 35.76 مليار جنيه بنمو 1.2%.

وسجلت الودائع الجارية 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 451.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع غير الجارية بنحو 29.5 مليار جنيه لتسجل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.401 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

وأشارت البيانات إلى أن ودائع القطاع العائلي سجلت نحو 2.437 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.405 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه لتقود نمو القطاع خلال نوفمبر.

وسجلت ودائع القطاع العام زيادة إلى 63.87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 63.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره نحو 3.7 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 387.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 384.58 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

ودائع العملات الأجنبية

في ذات السياق، سجلت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 41.02 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بهبوط قدره 434 مليون دولار.

وكانت الودائع الدولارية قد سجلت انخفاضا قدره 735 مليون دولار، لتسجل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 42.189 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية نحو 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 7.98 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 33.472 مليار دولار أكتوبر.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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