البنك المركزي: 34% من المواطنين يستقبلون التحويلات المالية من خلال الخدمات الرقمية

أظهر تقرير أصدره البنك المركزي المصري، لإستراتيجية الشمول المالي من 2022-2025 ( مسح ميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) أن 34% من المواطنين يستقبلون التحويلات المالية من خلال الخدمات المالية الرقمية.

وأوضح المسح أن 52% من المواطنين 16 سنة فأكثر يستخدمون النقد في عمليات التحول، ونفذ المسح الميداني للخدمات المالية القطاع الرسمي وغير الرسمي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020،في إطار الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فضلا عن إعداد دراسة للفجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية بهدف وضع رؤية واضحة لصياغة إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

ووفقا للمركزي بلغ عدد المواطنين من هم في سن الـ16 فأكثر الذين يمتلكون حساب معاملات مالية نحو 39.6 مليون مواطن من إجمالي 65.4 مليون.