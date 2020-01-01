البنك المركزي: 34 مليار جنيه زيادة في ودائع القطاع العائلي أكتوبر الماضي

تسيطر ودائع القطاع العائلي على نحو 68.8% من إجمالي الودائع

سجلت ودائع القطاع العائلي بالبنك المركزي، ارتفاعًا بنحو 34 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، لتسجل 2.869 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 2.835 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وأظهرت تقارير البنك المركزي، أن ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية سجلت نحو 2.405 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.365 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة نحو 40 مليار جنيه.

بينما انخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 464 مليار جنيه مقابل 469 مليار جنيه.

وتسيطر ودائع القطاع العائلي على نحو 68.8% من إجمالي الودائع .

تطور الودائع في البنوك

ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك بنحو 12 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي لتسجل 4.167 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 4.155 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وقال البنك المركزي إن الودائع الحكومية سجلت زيادة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 623.68 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 621.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وأظهرت نشرة البنك المركزي أكتوبر 2019، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت لنحو 545.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 545.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

بينما سجلت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 77.818 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 76.31 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

وعلى مستوى الودائع غير الحكومية فقد ارتفعت بنحو 9 مليار جنيه خلال أكتوبر لتصل إلى 3.542 تريليون جنيه مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.839 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 677.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 695 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .