البنك المركزي: 33% من المواطنين ادخروا بنهاية ديسمبر 2020

كشف التقرير الصادر عن البنك المركزي أن 33% من المواطنين ادخروا، خلال فترة مسح ميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونفذ المسح خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020.

الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية

وأظهرت نتائج المسح أن حجم الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية وصلت 8.2%، وأن 52% من المواطنين 16 سنة فأكثر يستخدمون النقد في عمليات التحول، وكانت الفترة المرجعية للمسح هي الاثنا عشر شهرا السابقة على تنفيذ المسح، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.