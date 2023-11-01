البنك المركزي: 30.4 مليون عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية ديسمبر 2022

وصل عدد حسابات إلى 30.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2022، ووصل إجمالي عدد العمليات التي تمت نحو 57.7 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 71.5 مليار جنيه.

حسابات محافظ الهاتف المحمول

ووفقًا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي تم نشر نحو 680 ألف رمز استجابة سريع/ طلب دفع للتحصيل الإلكتروني مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال الإنترنت أو من خلال المحال التجارية، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2022.

أطلق البنك المركزي مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلي في المحافظات التي تعاني من نقص في ماكينات الصراف الآلي بمشاركة 26 بنك داخل جمهورية مصر العربية.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه أنه تم نشر 5980 ماكينة صراف آلي جديدة داخل محافظات الجمهورية حتى نهاية ديسمبر 2022.

ويأتي ذلك في إطار توجهات البنك المركزي المصري لرفع فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم الدفع، وبالأخص لماكينات الصراف الآلي.