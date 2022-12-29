البنك المركزي : 3.61 تريليون جنيه قروض القطاع المصرفي نهاية سبتمبر

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي قروض القطاع المصرفي إلى 3.617 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 3.568 تريليون جنيه نهاية أغسطس 2022.

أظهرت النشرة الاحصائية للبنك المركزي عن وصول القروض الممنحو للقطاع الحكومي إلي 1.346 تريليون جنيه، تتوزع إلى 881.693 مليار جنيه بالعملة المحلية، و464.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

و بين تقرير المركزي وصول التمويلات الممنوحة لغير الحكومة إلى 2.271 تريليون جنيه، وتتوزع إلى لقروض لغير الحكومة انقسمت إلى 1.997 تريليون جنيه، و273.5 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وعلى صعيد ودائع العملاء.. أظهرت البيانات وصولها إلى 7.835 تريليون جنيه نهاية سبتمبر، مقابل 7.647 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

ووصلت ودائع القطاع الحكومي إلى 1.634 تريليون جنيه، وغير الحكومي إلى 6.200 تريليون جنيه بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي