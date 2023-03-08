البنك المركزي: 296 مليار جنيه إجمالي رأس مال القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر 2022

بلغ إجمالي رأس المال بالقطاع المصرفي – بخلاف البنك المركزي المصري – نحو 296.11 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 295.5 مليار جنيه لشهر أكتوبر 2022، بزيادة بلغت حوالي 500 مليون خلال شهر، وفقاً لأحدث بيانات صدرت من البنك المركزي المصري.

وارتفعت

إلي 438.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 429.4 مليار جنيه لشهر أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه خلال شهر.

وسجلت مخصصات البنوك نحو 248.6 مليار جنيه لشهر نوفمبر 2022، مقابل 240.4 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر لنفس العام، لتسجل زيادة قدرها 8.2 مليار جنيه خلال شهر.

وتعرف المخصصات بأنها عبارة عن الأموال التي يجب وضعها في الحسبان لمواجهة الأخطار المحتملة، ويتم احتسابها بناءً علي أوزان المخاطر التي يحددها البنك المركزي المصري.