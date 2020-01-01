البنك المركزي: 27.7 مليار جنيه ارتفاعًا في محفظة الأوراق المالية بالمصارف

كشف البنك المركزى المصرى عن تراجع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بنحو27.7 مليارات جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى؛ لتسجل إجمالى المحفظة 2.022 تريليون جنيه، 1.995 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وقال “المركزى” فى أحدث التقارير الصادرة عنه اليوم، إن إجمالى الأوراق المالية لدى البنوك بالعملة المحلية ارتفع ليصل إلى 1.667 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 1.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

فى حين انخفض إجمالى الأوراق المالية بالعملات الأجنبية ليصل إلى 355 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة بـ357 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

وارتفاع المركز المالي للبنوك بنحو 21 مليار جنيه، خلال أكتوبر الماضي، ليسجل 5.84 تريليون جنيه أكتوبر، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع المركز المالي للبنوك على جانب الأصول جاء نتيجة ارتفاع بند الخصوم الأخرى بنحو 54.9 مليار جنيه، لتسجل 715.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 660.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وارتفعت قروض البنوك المصرية للعملاء بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وقال البنك المركزي إن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 484.05 مليار جنيه سبتمبر السابق عليه.