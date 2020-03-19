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البنك المركزي : 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019

بزيادة 5% مقابل 2018
سيد بدر 2:09 م, الخميس, 19 مارس 20 2:09 م, الخميس, 19 مارس 20

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 أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

وقال البنك المركزي إن الزيادة خلال 2019 تأتي نتيجة ارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الفترة يوليو/ديسمبر 2019 بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018). 

التطورات خلال 11 شهرا

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 2.03 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ورصدت “المال” في التقرير التالي تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا من العام الماضي.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 2.1 مليار دولار خلال يناير 2019، ثم تراجعت إلى 1.8 مليار في فبراير، قبل أن ترتفع إلى 2.3 مليار في مارس، و2.1 مليار في أبريل، ثم وصلت لأعلى مستوى لها خلال الفترة في مايو وسجلت نحو 3 مليارات دولار.

وتراجعت التحويلات خلال يونيو إلى 1.9 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 2.6 مليارًا في يوليو ثم عاودت الانخفاض مجددًا في أغسطس إلى 1.8 مليار دولار، بينما سجلت 2.3 مليار دولار في سبتمبر وأكتوبر، و2.03 مليار دولار في نوفمبر.

توقعات «فاروس»

وكانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار في العام المالي 2020/ 2021، وانخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019.

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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