البنك المركزي: 26.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن «حياة كريمة»

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة حياة كريمة، حيث قدم نحو 26.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل تعزيز دور الدولة في النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات بقرى الريف المصري، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووصلت عدد الماكينات ضمن المبادرة إلى 1.208 ألف، إضافة إلى 57.2 ألف إنترنت بنكي، و387.2 ألف حساب بنكي، أما محافظ الهاتف المحمول فقد وصلت إلى 45.4 ألف محفظة جديدة.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود ، وتمويل البنوك والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك المشاركة، كالبنك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، قطر الوطني، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات.

جهود المركزي في دعم التكنولوجيا المالية

وصرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أمس خلال فعاليات مؤتمر pafix، بأن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، ينعكس إيجابيًا على الشمول المالي، ويعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.