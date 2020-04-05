البنك المركزي : 26 مصرفًا أصدرت 4.6 مليون بطاقة ميزة بتعاملات 8 مليارات جنيه

كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” التي أصدرتها البنوك سجلت نحو 4.6 مليون بطاقة بنهاية فبراير الماضي.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن 26 بنكًا حصلت على رخصة إصدار البطاقة، من إجمالي 38 بنكًا في السوق المحلية.

وأوضح وكيل محافظ المركزي، أن العملاء نفذوا 7 ملايين معاملة على البطاقات المصدرة، بقيمة 8 مليارات جنيه منذ إقرار المنظومة في يناير 2019 .

والبطاقة متاحة حاليًا بنظامي المدفوعة مقدمًا التي تستخدم قواعد مبسطة من مبادئ “إعرف عميلك” وتتيح السحب من ماكينات الصراف الآلي والشراء، ويمكن شحنها من أي ماكينة صراف آلي أيضًا ولا تحتاج لحساب بنكي للحصول عليها، بجانب ميزة الخصم التي تتطلب فتح حساب بنكي للعميل لاستخدامها.

وأتاح البنك المركزي الحصول على البطاقة مجانًا، وكذلك فتح المحافظ الذكية ضمن إجراءاته العاجلة لتقليل تداول الكاش بسبب أزمة كورونا، وتشجيع التعامل غير النقدي .

وتشرف شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي على منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، وانفردت “المال” بالكسف عن استحواذ البنك المركزي، على عدد من حصص الأقلية بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ليرفع مساهمته فيها لنحو 58.7%، مقابل 20.52% لبنك الاستثمار القومي و12.93% للبنك الأهلي المصري، و7.8% لبنك مصر.

المركزي يستهدف 20 مليون بطاقة في 3 سنوات

وأطلق «المركزي» أول بطاقة وطنية للدفع «ميزة» خلال أكتوبر 2018، وبدأت البنوك في إتاحتها رسميًا للعملاء خلال يناير 2019 بنظام «المدفوعة مقدمًا»، ثم أطلقتها بنظام الخصم .

ويستهدف البنك المركزي إصدار نحو 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة، في حين يستهدف بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، إصدار نحو مليوني بطاقة خلال الفترة المقبلة.

وفي حوار تلفزيوني سابق أوضح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن البنك المركزي يستهدف إطلاق 5 ملايين بطاقة «ميزة» الوطنية حتى نهاية 2020.

مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف العمل بأنظمة البلوك تشين، كما يقوم بتنفيذ الـ KYC من خلاله للتسهيل على العملاء، فضلاً عن العمل على تطوير البصمة الالكترونية.