البنك المركزي: 25.58 مليار جنيه صافي ربح أكبر 5 بنوك بنهاية مارس 2023

بلغ صافي ربح أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي 25 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، حسبما جاء في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم.

صافي عائد أكبر 5 بنوك

وسجل صافي عائد أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي نحو 72.147 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، كما سجل صافي إيرادات النشاط 75.857 مليار لنفس الفترة سالفة الذكر.

وبلغ إ

البنك المركزي

50.270 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت أصول القطاع المصرفي 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رأسمال البنوك نحو 322.64 مليار جنيه.

وبلغت الاحتياطيات نحو 488.708 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي، بينما سجلت المخصصات نحو 295.444 مليار جنيه.

وسجل صافي ودائع القطاع المصرفي حوالي 9.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت أصول أكبر 10 بنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، نحو 10.306 تريليون جنيه بنهاية مارس.

ووصل رأس مال البنوك العشرة الكبار إلى 196.457 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 376.447 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2023.