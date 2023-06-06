البنك المركزي: 23 ألف أوقية زيادة في احتياطي الذهب خلال عام

كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع أوقية الذهب المدرجة بالاحتياطي النقدي لتسجل 4.046 مليون أوقية بنهاية مايو 2023 مقابل 4.023 مليون أوقية بنهاية مايو 2022، بزيادة قدرها 23 ألف أوقية.

أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي



وانخفضت أرصدة الذهب المدرجة في

الاستثمار فى الذهب

إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزيوسجل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي 34.66 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 109 مليون دولار.



ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.

وتعد نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.