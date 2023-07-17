البنك المركزي : 20.3 مليون معاملة نفذت عبر تطبيق انستاباي

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري في كلمه ألقاها نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك إن عدد المعاملات التي تمت عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي بلغت 20.3 مليون معاملة.

وأضاف على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 أن حجم التحويلات التي تمت من خلال انستاباي بلغت 112.7 مليار جنيه في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023.

وأشار إلى أن عدد بطاقات ميزة التي تم إصدارها بلغت 33 مليون بطاقة كما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 30 مليون محفظة.

وأوضح أبو النجا أن المركزي أصدر العديد من المبادرات لدعم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي فضلا عن إصدار ضوابط المدفوعات اللحظية