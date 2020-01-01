البنك المركزي: 2.9 مليار جنيه تراجعا في النقد المصدر أكتوبر الماضي

أعلن البنك المركزى المصرى تراجع قيمة فئات النقد المصدر بنحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 540.597 مليار جنيه، مقابل 543.576 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، كما تراجعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.16% من 10.21% خلال نفس الفترة.

ويقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

2 مليار في فئة 200 جنيه نهاية أكتوبر الماضي

وكشف التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى الصادر، اليوم الأربعاء، عن تركز أغلب الزيادة فى النقود من فئتى 200 و 100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 342.125 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة 2 مليار عن سبتمبر، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 154.469مليار جنيه بتراجع 3.8 مليارا خلال فترة المقارنة.

فيما تراجعت قيمة النقد المطبوع من «فئة 20» جنيه بقيمة 310 ملايين جنيه ، مسجلة مليار 7.247 مليار جنيه نهاية اكتوبر مقابل 7.557 مليارجنيه بنهاية سبتمبر، كما تراجعت ايضاً من «فئة 10» جنيهات بقيمة 310 ملايين جنيه لتصل إلي 7.247 مليار جنيه مقابل 7.557 مليارجنيه خلال نفس الفترة .

كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة « 5 جنيهات » 4.011 مليار جنيها بنهاية اكتوبر مقابل 4.232 مليار بنهاية سبتمبر الماضى ، بتراجع 221 مليون جنيه.

ووصلت قيمة النقود من فئة «جنيه واحد» إلى 1.657 مليار جنيه بنهاية اكتوبر مقابل 1.642مليار فى سبتمبر بقيمة زيادة بلغت 15 مليون جنيه .

وسجلت النقود من فئة «50 قرشا» قيمة 494 مليون جنيه فى اكتوبر مقابل 485 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 9 ملايين جنيه فقط .

كما وصلت قيمة العملات المطبوعة من 25 قرشاً إلى 176 مليون بنهاية اكتوبر.

2.8 مليار جنيه تراجعا في النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي

وفي سياق متصل تراجعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 2.809 مليار جنيه خلال شهر أكتوبرمسجلا قيمة 537.638 مليار جنيه مقابل 540.447 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضى .