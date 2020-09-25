البنك المركزي : 2.1 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر خلال يونيو

أعلن البنك المركزي المصري زيادة قيمة فئات النقد المصدر بنحو 2.1 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي، لتبلغ 650.32 مليار جنيه، مقابل 648.28 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه، كما ارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.33% من 11.29% خلال نفس الفترة.

ويقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير الإحصائى الشهرى الذي أصدره البنك المركزي أمس، عن تركز أغلب الزيادة فى النقود من فئتى 200 و100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 418.183 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 4.8 مليار على مايو ، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 182.79 مليار جنيه بتراجع 1.4مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

فيما تراجعت قيمة النقد المطبوع من «فئة 20» جنيها بقيمة 362 مليون جنيه، مسجلة 8 مليار جنيه نهاية يونيو مقابل 8.4 مليارجنيه بنهاية مايو، كما تراجعت أيضًا من «فئة 10» جنيهات بقيمة 342 ملايين جنيه لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، مقابل 6.8 مليارجنيه خلال الفترة نفسها.

كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة «5 جنيهات» 3.59 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.1مليار بنهاية مايو الماضى.

2.9 مليار جنيه زيادة في النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي

وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 2.99 مليار جنيه نهاية شهر مايو مسجلًا قيمة 651.16 مليار جنيه مقابل 648.17 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.