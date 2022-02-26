البنك المركزي: 2 مليار جنيه حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات بنهاية 2021

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بسعر عائد مقطوع 3% والبالغ قيمتها 15 مليار جنيه، قد بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 2021، نحو ملياري جنيه، استفاد منها 8100 مركبة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن المبادرة التي لا تزال سارية، تمنح تمويلات مدتها تتراوح بين 7 و10 سنوات ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، مع تحديد قيمة مقابل تخريد المركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج.

وأشارت إلى انه تم إصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة (80%) من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%).

وبالنسبة لمبادرة تحويل المخابز البلدية لاستخدام الغاز الطبيعي بسعر عائد 5%، ذكرت بيانات البنك المركزي، أن تلك المبادرة يستفيد منها أكثر من 28 ألف مخبر بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز، وتسمح للمخابز البلدية التي تهدف إلى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% دون الالتزام بحد أدنى لحجم الأعمال.

يذكر أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة، ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية، وتحقيقا للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل خطر الانبعاثات الضارة، من الكربون، ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة، كما أنه يساعد المخابز على تطوير إنتاجها، وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.