البنك المركزي: 17.8 مليار دولار فوائد وأقساط سددتها مصر خلال 9 شهور

سددت مصر فوائد وأقساط بقيمة 17.8 مليار دولار خلال 9 شهور في الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.

الدين الخارجي

وأوضحت النشرة أن نسبة إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنھایة مارس 2023، مشيرة إلى أنها في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وبلغ رصيد الدين الخارجي نحو 165.3 مليار دولار في نهاية مارس 2023، بارتفاع نحو 19.6 مليار دولار بمعدل 6.2% مقارنة مع نهاية يونيو 2022.

وقالت النشرة إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 9.1 مليار دولار، وأسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.5 مليار دولار.