البنك المركزي: 126.9 مليار جنيه صافي أرباح القطاع المصرفي بنهاية يونيو

كشف تقرير المركز المالي للبنوك بخلاف ، عن تسجيل صافي أرباح البنوك 126.910 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

صافي أرباح البنوك

وأضاف أن صافي العائد سجل 254.575 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما بلغت صافي إيرادات النشاط 299.313 مليار جنيه.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت احتياطات البنوك، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.