البنك المركزي: 112.7 مليار جنيه حجم المعاملات عبر تطبيق «إنستا باي» خلال 2022

سجل حجم معاملات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق

عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي»

نحو 112.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، لإجمالي 20.3 مليون معاملة.

وكشف

البنك المركزي المصري

أن إجمالي عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي» سجل 2.16 مليون عميل.

ومن إجمالي عدد المعاملات كان 70% بعد مواعيد العمل الرسمية، أما الـ 30% المتبقية كانت خلال مواعيد العمل الرسمية، علما بأن مواعيد العمل الرسمية تكون بعد الخامسة مساء، بالإضافة إلى العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.

وتوفر شبكة المدفوعات اللحظية، التحويل اللحظي، الاستعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، بالإضافة إلى خدمات التبرعات، وتقدم خدماتها بدون رسوم حتى نهاية 2023.

ويعد تطبيق «إنستا باي» InstaPay أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وطورت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق«إنستا باي» وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وكان البنك المركزي رفع الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.