البنك المركزي: 101.5 مليار جنيه صافي أرباح أكبر 10 بنوك بالجهاز المصرفي

سجلت صافي أرباح أكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي نحو 101.5 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2022، حسبما أعلن البنك

ويتم احتساب صافي الأرباح من خلال طرح إجمالي المصروفات من صافي إيرادات النشاط، حيث بلغت إجمالي المصروفات 202.015 مليار جنيه، وسجلت صافي الإيرادات نحو 303.540 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2022.

البنك-المركزي-المصري

وسجل صافي العائد لأكبر 10 بنوك نحو 247.968 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2022.

أصول أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي

بلغت إجمالي الأصول (التي تساوي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية)، لأكبر 10 بنوك، نحو 8.957 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجلت الأصول النقدية نحو 63.594 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، كما سجلت إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة 3.533 تريليون جنيه لنفس الفترة.

وسجلت إجمالي الأرصدة لدي البنوك في مصر نحو 1.356 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة سالفة الذكر، منها 6.443 مليار جنيه للإقراض والخصم، وبلغت إجمالي الأرصدة لدي البنوك في الخارج 265.318 مليار جنيه، منها 5.250 مليار جنيه للإقراض والخصم.

وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 3.280 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، كما سجلت الأصول الأخري 458.402 مليار جنيه لنفس الفترة.