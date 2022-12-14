البنك المركزي: 10.823 تريليون جنيه إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر

أظهر تقرير المركز المالي للبنك المركزي المصري أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي سجلت 10.823 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وكشف لتقرير أن الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة بلغت 4.085 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بينما سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 3.695 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهر التقرير أن إجمالي رؤوس أموال البنوك بخلاف البنك المركزي المصري بلغ 288.804 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بينكما بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي 7.819 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.