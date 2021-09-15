نقل وملاحة

البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع «النقل» لميكنة خدمات التحصيل بوسائل المواصلات

مدة البروتوكول 3 سنوات
محمود محسن 9:28 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 9:28 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير جميع الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة، فقد قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة السداد الإلكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع.

وقام بتوقيع بروتوكول التعاون طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

اقرأ أيضا  وزير النقل يبحث مع نظيره الليبي أوجه التعاون في شتى المجالات

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة،

وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات، ويتمشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.

اقرأ أيضا  تسبب في 3 إصابات.. خروج البوجي بإحدى عربات قطار «بورسعيد - الإسكندرية»

ويعد بروتكول التعاون، الذي تبلغ مدته 3 سنوات، نموذجًا للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية، والمضيّ بثبات نحو تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي،

حيث يقدم البنك المركزي كل الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصَّلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

وزير النقل: تكلفة تحديث نظم الإشارات في السكك الحديدية تتجاوز الـ50 مليار جنيه

محمود محسن 8:37 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

بحث تعزيز التعاون في مجال صناعة الطيران بين مصر وليبيا

دعاء محمود 6:38 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

وزير النقل يبحث مع نظيره الليبي أوجه التعاون في شتى المجالات

محمود محسن 5:00 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفي مصرللطيران

دعاء محمود 1:56 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«الهيئة الاقتصادية لقناة السويس» تبحث إنشاء ساحة شاحنات لخدمة ميناء غرب بورسعيد

أماني العزازي 8:30 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 15-9-2021

مدحت إسماعيل 12:01 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21