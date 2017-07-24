البنك المركزي يوفر مستحقات 6 شركات طيران أجنبية

دعاء محمود:قال محمود همام، مدير عام مبيعات مجموعة «Imperial travel center»، التى تعمل وكيلاً لشركات طيران أجنبية، إن البنك المركزى المصرى، وفر مستحقات 6 شركات طيران أجنبية تتعامل معها المجموعة، وهى ؛ يونايتد إير لاينز الأمريكية، وشركة الطيران الوطنية الكندية «إير كندا»، وبي

دعاء محمود:

قال محمود همام، مدير عام مبيعات مجموعة «Imperial travel center»، التى تعمل وكيلاً لشركات طيران أجنبية، إن البنك المركزى المصرى، وفر مستحقات 6 شركات طيران أجنبية تتعامل معها المجموعة، وهى ؛ يونايتد إير لاينز الأمريكية، وشركة الطيران الوطنية الكندية «إير كندا»، وبيجاسوس التركية، وطيران الخليج، وطيران الجزيرة، وجيت إير الهندية.

وأضاف لـ«المال»، أنه منذ شهر مارس الماضى، و«المركزى» بدأ فى تدبير مستحقات عدد من الشركات على دفعة واحدة، خاصة وأن مديونياتهم كانت تتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار، متابعاً: أما الشركات التى لديها مستحقات كبرى فتم تدبيرها على دفعات رافضا الكشف عن إجمالى المستحقات لـ 6 شركات طيران.

يذكر أن عددا كبيرا من شركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر، رفضت تحويل أرباحها إلى الخارج بعد أن فقدت أكثر من %50 من قيمتها، عقب عقب تحرير سعر الصرف، مما كان له تأثير سلبى على نتائج أعمالها، إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى 18.5 جنيه تقريباً مقارنة بأقل ن 9 جنيهات.

وتعمل فى مصر أكثر من 30 شركة طيران أجنبية، وأعلن بعضها تضرره من قيود تحويل الإيرادات، منها الخطوط البريطانية، وklm الهولندية، ولوفتهانزا الألمانية، وكانت شركة لوفتهانزا مصر، أعلنت أن شركة الخطوط الألمانية تدرس عدة بدائل للتغلب على أزمة مستحقاتها بالسوق المحلية، تتمثل فى وقف بيع تذاكرها بالجنيه، أو من خلال بطاقات الائتمان كخطوة للتخارج من السوق المصرية بشكل تام.

ولفت «همام» إلى أنه لاتزال 3 شركات، وهى يونايتد إير لاينز الأمريكية، وشركة الطيران الوطنية الكندية «إير كندا»، وبيجاسوس التركية، متوقفة عن بيع التذاكر من مصر، مشيراً إلى أن هذه الشركات حتى الآن لديها انطباع سيئ عن عدم استقرار الأوضاع المالية للسوق المحلية.

يذكر أن مجموعة “إمبيرال ترافل” وكيل لما يقرب من 13 شركة من شركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر، ومن بينها طيران الخليج، والجزيرة الكويتية، و«جيت إير» الهندية، و«ميدل إيست» اللبنانية، وإيركندا، ويونايتد إير الأمريكية، وبيجاسوس التركية، وتمتلك شركة خدمات أرضية بالمطارات.

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الأياتا» دعا حكومات 5 دول فى زمن سابق هى : فنزويلا، نيجيريا، السودان، مصر، وأنجولا، إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التى تلزمها بضمان قدرة الناقلات الجوية، على إعادة إيراداتها لبلدانها الأصلية، وقال الاتحاد إن مصر تأتى فى المرتبة الرابعة للبلاد المشار إليها بمديونيات بلغت 291 مليون دولار.

