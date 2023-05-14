البنك المركزي يوضح قواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها

أصدر

التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها

، التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها، والتي تضمنت شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المبدئية، إضافة إلى المستندات المطلوبة.

ويستعرض البنك المركزي تلك التعليمات في إطار القواعد المنظمة لشركات الصرافة وإعمالًا لأحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وفي إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة إدارة تلك الشركات وتطوير أدائها.

وتضمنت التعليمات رسوم المعاينة في حالات الترخيص أو طلب نقل المركزي الرئيسي أو الفروع، والرقابة إضافة إلى الاشتراطات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدى شركات الصرافة لمزاولة النشاط.

وشملت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي قواعد وإجراءات الترشح لأعضاء مجلس إدارة شركات الصرافة، والتملك في رؤوس أموال تلك الشركات.

ويمكن الإطلاع على كافة تفاصيل التعليمات من (هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)