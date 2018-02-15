البنك المركزي يوضح أسباب خفض سعر الفائدة

سيد بدرأرجع البنك المركزي قرار تخفيض أسعار الفائدة إلى نجاح السياسة النقدية التي انتهجها منذ تعويم العملة في احتواء معدلات التضخم، ليسجل معدل التضخم الشهري انخفاضًا على الرغم من تأثره بأسعار بعض السلع، والخدمات المحددة إداريًا، موضحًا أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأس

سيد بدر

أرجع البنك المركزي قرار تخفيض أسعار الفائدة إلى نجاح السياسة النقدية التي انتهجها منذ تعويم العملة في احتواء معدلات التضخم، ليسجل معدل التضخم الشهري انخفاضًا على الرغم من تأثره بأسعار بعض السلع، والخدمات المحددة إداريًا، موضحًا أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة مئوية لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي، كما خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى17.75% وسعر الائتمان والخصم عند 18.25%، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وأشار في بيان عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم، إلى أن المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية، التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل كبير على المواطن، لافتًا إلى أنه أعلن لأول مرة في تاريخ البنك المركزي استهداف معدل تضخم في حدود 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربعالأخير من العام الحالي.

وتابع “لقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1 % و 14.4 % في يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب”.

وقال المركزي “ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الاساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق”.

وأضاف “استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 % خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010 . وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 11.3 %، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010”.

وأكد المركزي أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح، وأن سياسته ساهمت في تجاوز الأوضاع الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال السنوات الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يُمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.