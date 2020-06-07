البنك المركزي يوجه البنوك بتقديم أعلى درجات الرعاية للمصرفيين المصابين وأسرهم

وجه البنك المركزي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصرفيين المصابين بفيروس كورونا وأسرهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.

وقال في خطاب للبنوك إنه ضوء ما تشهده البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي ضوء الإجراءات الاحترازية بالقطاع المصرفي لمواجهة التداعيات بشكل استباقي يجب على الإدارات العليا في البنوك اتخاذ الاجراءات والتدابير للحفاظ على الكوادر البشرية.

وتابع: ومن بينها بذل قصارى الجهد لإيجاد أماكن بالمستشفيات التي تقدم أعلى مستوى من العلاج، وذلك لكل العاملين بالبنك وأسرهم، مع تحمل كافة مصاريف العلاج والإقامة.

وشدد البنك المركزى على أنه مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة بالتنسيق مع الإدارات العليا بالبنوك.