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البنك المركزي يوجه البنوك بتقديم أعلى درجات الرعاية للمصرفيين المصابين وأسرهم

أكد استعداده لتقديم كافة أوجه المساندة
سيد بدر 8:52 م, الأحد, 7 يونيو 20 8:52 م, الأحد, 7 يونيو 20

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وجه البنك المركزي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصرفيين المصابين بفيروس كورونا وأسرهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.

وقال في خطاب للبنوك إنه ضوء ما تشهده البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي ضوء الإجراءات الاحترازية بالقطاع المصرفي لمواجهة التداعيات بشكل استباقي يجب على الإدارات العليا في البنوك اتخاذ الاجراءات والتدابير للحفاظ على الكوادر البشرية.

وتابع: ومن بينها بذل قصارى الجهد لإيجاد أماكن بالمستشفيات التي تقدم أعلى مستوى من العلاج، وذلك لكل العاملين بالبنك وأسرهم، مع تحمل كافة مصاريف العلاج والإقامة.

وشدد البنك المركزى على أنه مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة بالتنسيق مع الإدارات العليا بالبنوك.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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