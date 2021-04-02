البنك المركزي ينفي إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي

شدد البنك المركزي المصري، في بيان له، على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.

ونفى البنك المركزي، صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي، قائلًا: “البنك المركزي المصري يشدد على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء وينفي صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.”

ويأتي النفي للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث أن مجلس الوزراء نفى نقلًا عن البنك المركزي في مارس الماضي، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

ويعمل البنك المركزي المصري، على طباعة وطرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر من فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، بحسب تصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي جمال نجم.

وذكر جمال نجم، أن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وتفرق في نوعية الورق فقط.

والنقود البلاستيكية «البوليمر»، مصنوعة من مادة البوليمر، التي تتميز بالقوة وطول عمرها الافتراضي، وصعوبة تزويرها.