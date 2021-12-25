البنك المركزي يناقش المسودة الثانية من تعليمات الحوكمة مع الإتحاد الأردني للتأمين (صور)

عقد البنك المركزي الأردني ، إجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين، لمناقشة ملاحظات الأخير علي المسودة الثانية من مشروع تعليمات الحوكمة المرتبطة بشركات التأمين والتي أعدها المركزي الأردني.

حضر الإجتماع، ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني للتأمين، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الي الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الأردني، ممثلًا عن مصرفه ، علاوة علي ورنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين ، وعددًا من قيادات المركزي الأردني ومديرية الرقابة.

من جانبه أكد ماهر الشيخ، دعم البنك المركزي للاتحاد الاردني لشركات التأمين والقطاع لتحديثه وتطويره ، والسعي لايجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للتحديات التي تواجه القطاع ، بالتنسيق مع كافة شركاء الخدمة ، في خطوة تستهدف خلق قطاع تأمين قادر على دفع التعويضات للمؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وفق المدد الزمنية المعقولة، وتعزيز الثقة بالقطاع.

ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الأردني

وأبدي المهندس ماجد سميرات وممثلو الاتحاد الأردني للتأمين، إرتياحهم للمنهج التشاركي الذي إتبعه البنك المركزي الأردني ، وتفهمه لملاحظات الكيان التنظيمي حول مشروع تعليمات الحوكمة ، في خطوة تستهدف تعزيز أداء القطاع وخلق شركات تأمين تلبي طموحات المتعاملين معها ، من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة ، ودعم وتيرة إلتزام شركات التأمين بواجباتها تجاه العملاء، ما يخدم الإقتصاد الوطني من جهة، ويساهم في حماية المدخرات والممتلكات والأرواح.

ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين

وتم إطلاع ممثلي البنك المركزي على جهود الاتحاد الأردني الهادفة إلي تعزيز كفاءة العاملين في قطاع التأمين من خلال إطلاق خطة تدريبية مجانية لعام ٢٠٢٢ ، تستهدف تأهيل العاملين في شركات التأمين لتلبية المتطلبات الرقابية ، في بعض الوظائف المستحدثة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين ومسودة تعليمات الحوكمة ، حول الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني ، وتخصيص جزء كبير من البرامج التدريبية للعام القادم ، بتمويل كامل من الاتحاد لتدريب العاملين في القطاع عليها.

وإستعرض ماجد سميرات، اخر التطورات المرتبطة بترتيبات الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين ، لعقد المؤتمر الدولي الثامن للتأمين المقرر عقده في مدينة العقبة ، مايو المقبل.

ومن المستهدف أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر ما بين ٦٥٠ الى ٧٠٠ مشارك ، في إطار جهود الاتحاد لتسويق الأردن سياحيا ، ضمن مسؤولياته المجتمعية ، والبناء على الانجازات السابقة للمؤتمر في دوراته السبعة السابقة ، بالإضافة الي الخطط لتي اقرتها اللجنة التنظيمية للمؤتمر ليكون مؤتمرًا استثنائيًا في دورته الثامنة بعد غياب للمؤتمرات التأمينية المتخصصة نتيجة جائحة كورونا.