البنك المركزي يمنح شركات الصرافة مهلة عام لتوفيق أوضاعها

حدث البنك المركزي التعليمات الحالية المنظمة لشركات الصرافة وقواعد التراخيص والرقابة والإشراف عليها.

قواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها

وأفاد

في بيان أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023، على إصدار التعليمات المرفقة الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

وأضاف منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات الالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى القواعد المنظمة لشركات الصرافة وإعمالا لأحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وفي إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة إدارة تلك الشركات وتطوير أدائها.