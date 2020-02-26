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البنك المركزي يمد مهلة الاستعلام الميداني عن موردي عملاء الائتمان

تنتهي في يونيو 2020
سيد بدر 6:58 م, الأربعاء, 26 فبراير 20 6:58 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

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قرر البنك المركزي مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بإجراء الاستعلام الميداني عن موردي عملاء الائتمان لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2020 .

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن هذه التعليمات تأتي بعد دراسة موقف البنوك من الالتزام بالضوابط التي صدرت في 3 ديسمبر الماضي، وفي إطار الحرص على تيسير إجراءات منح التمويل ودعم القطاعات المختلفة .

كان “المركزي” قد أصدر في 3 ديسمبر الماضي تعليمات بشأن الضوابط الواجب اتخاذها قبل منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين، ومنح فترة توفيق أوضاع 3 شهور تنتهي مطلع مارس المقبل .

وتأتي التعليمات في إطار ضرورة قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل.

وتضمنت تعليمات 3 ديسمبر ضرورة قيام البنك بـ3 خطوات رئيسية وهي استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، وإجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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