البنك المركزي يمد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لنهاية 2020

قرر البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي آخر ديسمبر 2020، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

وأكد البنك المركزي في التعليمات على أن المحددات الواردة هي محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

كما أشارت التعليمات إلى أن البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة تنتهي آخر ديسمبر المقبل.

ويتم خلال تلك المدة السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها.

وسيكون ذلك للعملاء المنتظمين العاملين بقطاع السياحة فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2019،ة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

كما أقر المركز عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الآخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9.