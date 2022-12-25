البنك المركزي يمد العمل بمبادرات قطاع السياحة 3 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، عن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثالثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة.

وذكر البنك المركزي في كتاب دوري صادر عنه اليوم، أنه سيتم مد فترة سريان مبادرة قـروض التجـزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثالثة أشهر إضافية، 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2022 من العاملين بقطاع السياحة ما استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأضاف المركزي إلى عدم المساس بالمخصصات القائمة، ما الاخذ في الاعتبار بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9)، مع إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفاد من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.