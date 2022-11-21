البنك المركزي يلزم البنوك بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمبادرات منخفضة العائد

أصدر البنك المركزي خطابا دوريا يلزم البنوك الالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالمبادرات منخفضة العائد عن السوق.

وأشارالمركزي في خطابه المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم، إلى أن المبادرات الصادرة عنه التي يتم بموجبها تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، وإلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 4151 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022.

وأوضح المركزي أن القرار تضمن المبادرات السارية فقط، وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض. وأكد المركزي على الالتزام بما ورد في القرار وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه.

وكان رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، حظر على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.